Başakşehir, MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti

Erdinç Sözer: Bu maçı avantajla bitirmek önemliydi

Tolunay Kafkas : Maç 11'e 11 devam etseydi daha iyiydi

Başakşehir karşısında alınan mağlubiyetin ritimlerini düşürmeyeceğini belirten Tolunay Kafkas, "Bugün beklentimin çok altındaydı. Böyle bir durumla hiç karşılaşmamıştık. Benim dönemimdeki en kötü oynadığımız maçtı diyebilirim. Zaman zaman düşüşler olabiliyor, ben buna izin vermem" diye konuştu.