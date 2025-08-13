Başakşehir, Matchoi Djalo'yu Wisla Plock'a Kiraladı
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, oyuncusu Matchoi Djalo'yu sezon sonuna kadar Polonya Ligi ekiplerinden Wisla Plock'a kiraladı. Kulüp, transferin her iki taraf için hayırlı olmasını umduğunu belirtti.
Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasında, "Futbolcumuz Matchoi Djalo, sezon sonuna kadar kiralık olarak Polonya Ligi ekiplerinden Wisla Plock forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Djalo için hayırlı olmasını temenni eder, oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.