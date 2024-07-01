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Başakşehir, Matchoi Djalo ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

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Süper Lig ekiplerinden Başakşehir Futbol Kulübü, daha önce anlaşmaya vardığı Matchoi Djalo ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Djalo, geçtiğimiz sezon 34 maçta 7 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.

RAMS Başakşehir, 21 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Matchoi Djalo ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Matchoi Djalo. Kulübümüz, mart ayında ön sözleşme imzaladığı Portekizli futbolcu Matchoi Djalo ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Matchoi Djalo'ya 'ailemize hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Djalo, geçen sezon Portekiz'de 2. lig temsilcisi Paços Ferreira'da 34 maçta forma giyerken 7 gol, 3 asist kaydetti.

Kaynak: AA / Spor

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