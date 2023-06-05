Başakşehir maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçında hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçında hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile Başakşehir, 11 Haziran Pazar günü İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşacak. 20.45'te başlayacak final maçında Atilla Karaoğlan görev alacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Mehmet Emin Tuğral üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.