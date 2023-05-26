Başakşehir maçının ardından

Alper ŞAŞMAZ-Ercan ATA-Canberk ÖZTÜRKANKARA, (DHA)-

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında MKE Ankaragücü ile Başakşehir karşı karşıya geldi. İlk maçı 1-0 kazanan Başakşehir, deplasmanda rakibiyle uzatmalar sonucunda 2-2 berabere kalarak adını finale yazdırdı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ve Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

Hak ettikleri bir oyun olduğunu belirten MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, 'Bu büyük camiaya, büyük taraftara, başkanımıza finali yaşatmak isterdik ama maalesef futbolun içinde bunlar var. Kazandık derken eksik kalmamız bize pahalıya mal oldu. 2 maçta da oyun olarak kazandığımız sonucu, sonuç olarak kaybettik. Lige döneceğiz. Çok rahat olduğumuzu düşünmüyorum. Bir an önce ligde tutunup yolumuza devam etmek istiyoruz' dedi.

BU KABUL EDİLEMEZ

Nihad Mujakic'in gördüğü kartın amatörce olduğunu belirten Kafkas, 'Bu kabul edilemez. Ligde görse bu işin telafisi var ama bu maçların yok. Bütün tribün bize destek verdi. Bunu kabul etmek doğru değil. Yaptığı son derece yanlıştı. Umarım bu olaydan ders alır. Bu tip final maçları kolay yaşanmıyor. Bence kendi içinde bunun bedelini çok ağır öder' ifadelerini kullandı.

EMRE BELÖZOĞLU BUGÜN KİM KAZANSA HAK EDECEKTİ

Çok önemli bir maç oynadıklarını ifade eden Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 'Bugün kim kazansa bence hak edecekti. Ankaragücü, Tolunay hoca ile çok iyi bir ivme yakaladı. Bugün oyunun her alanında bize ortak oldular. Çalıştığımızı daha iyi uygulamaya çalıştı arkadaşlar. Çalıştığımız yerlerden gollerimizi attık ama beklemediğimiz yerlerden golleri yedik. Bugün ortaya koyduğumuz mücadeleden dolayı önce kendi oyuncu kardeşlerimi sonra Ankaragücü oyuncularını ve Tolunay hocayı tebrik ederim' dedi.

'TEKNİK ADAMLIK KARİYERİMİN İKİNCİ SENESİNDE FİNAL OYNAMAK BÜYÜK MUTLULUK'

Oynadığı her takımda formanın her zaman hakkını verdiğini ama kendisini en çok Fenerbahçe'ye ait hissettiğini kaydeden Belözoğlu, 'Çok üzüldüğüm günlerim de oldu. Bugün Başakşehir'in teknik direktörüyüm. Buranın başarısı için elimden geleni yapacağım. Bizler profesyoneliz. Fenerbahçe söz konusu oldu mu bizim için birçok kez susmamıza vesile olan hatıralar var. Fenerbahçe kalbimin en güzel yerinde ancak hayatta profesyonellik var, ekmek kazanıyoruz. Lig şampiyonluğu yaşamış kulübüme Türkiye Kupası'nı da kazandırmak istiyorum. Teknik adamlık kariyerimin ikinci senesinde final oynamak da büyük mutluluk' diye konuştu.