Başakşehir Maccabi Netanya maçını Irakli Kvirikashvili yönetecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başakşehir Maccabi Netanya maçını Irakli Kvirikashvili yönetecek

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Başakşehir Maccabi Netanya maçını Irakli Kvirikashvili yönetecek

Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında sahasında Maccabi Netenya ile oynayacağı müsabakada Gürcü hakem Irakli Kvirikashvili düdük çalacak.

Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında sahasında Maccabi Netenya ile oynayacağı müsabakada Gürcü hakem Irakli Kvirikashvili düdük çalacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Başakşehir, 21 Temmuz Perşembe günü saat 20.45'te Fatih Terim Stadı'nda İsrail temsilcisi Maccabi Netenya ile karşılaşacak. Bu mücadeleyi Gürcü hakem Irakli Kvirikashvili yönetecek. Kvirikashvili'nin yardımcılıklarını Giorgi Elikashvili ile David Akhvlediani üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Aleko Aptsiauri olacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title