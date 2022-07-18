Başakşehir Maccabi Netanya maçını Irakli Kvirikashvili yönetecek Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında sahasında Maccabi Netenya ile oynayacağı müsabakada Gürcü hakem Irakli Kvirikashvili düdük çalacak. Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında sahasında Maccabi Netenya ile oynayacağı müsabakada Gürcü hakem Irakli Kvirikashvili düdük çalacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Başakşehir, 21 Temmuz Perşembe günü saat 20.45'te Fatih Terim Stadı'nda İsrail temsilcisi Maccabi Netenya ile karşılaşacak. Bu mücadeleyi Gürcü hakem Irakli Kvirikashvili yönetecek. Kvirikashvili'nin yardımcılıklarını Giorgi Elikashvili ile David Akhvlediani üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Aleko Aptsiauri olacak. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Haberler

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