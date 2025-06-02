Başakşehir, Krzysztof Pitek'i Al Duhail'e Gönderdi

Başakşehir, Krzysztof Pitek'i Al Duhail'e Gönderdi
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Polonyalı golcü Krzysztof Pitek, Başakşehir'den Al Duhail kulübüne transfer oldu. Geçtiğimiz iki sezon boyunca 84 maçta 48 gol atan Pitek’e kulüp, teşekkür ederek veda etti.

Başakşehir, Polonyalı golcü Krzysztof Pitek'in Katar ekibi Al Duhail'e transfer olduğunu açıkladı.

2023-2024 sezonu yaz transfer döneminde Başakşehir'e transfer olan Krzysztof Pitek, kariyerine Katar'da devam edecek. Turuncu-lacivertliler geçtiğimiz günlerde başarılı oyuncuya veda ederek, plaket takdim etmişti. İstanbul temsilcisi konuya ilişkin akşam saatlerinde sosyal medya hesabından 'Teşekkürler Krzysztof Pitek' başlığıyla bilgilendirmede bulundu. Yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında iki sezon boyunca özveriyle oynayan Krzysztof Pitek, Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Duhail kulübüne transfer olmuştur. 84 resmi maçta 48 gol kaydeden Pitek'e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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