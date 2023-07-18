Başakşehir, Krzysztof Piatek ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
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Başakşehir, Polonyalı milli futbolcu Krzysztof Piatek'i kadrosuna kattı.
Başakşehir, Polonyalı milli futbolcu Krzysztof Piatek'i kadrosuna kattı.
2023-2024 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir, Piatek ile üç yıllığına sözleşme imzalandığını duyurdu. Polonyalı futbolcu için yarın 11.00'de kulüp tesislerinde Başkan Göksel Gümüşdağ'ın da katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor