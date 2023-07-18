Başakşehir, Krzysztof Piatek ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Başakşehir, Polonyalı milli futbolcu Krzysztof Piatek'i kadrosuna kattı.

2023-2024 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir, Piatek ile üç yıllığına sözleşme imzalandığını duyurdu. Polonyalı futbolcu için yarın 11.00'de kulüp tesislerinde Başkan Göksel Gümüşdağ'ın da katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek. - İSTANBUL