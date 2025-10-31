Başakşehir, Kocaelispor'u Penaltı ile Geçti

RAMS Başakşehir FK, Süper Lig'in 11'inci haftasında sahasında ağırladığı Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Batuhan Kolak yönetti. Kolak'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Murat Şener yaptı.

Karşılaşmaya RAMS Başakşehir FK, "Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Berat Özdemir, Umut Güneş, Yusuf Sarı, Crespo, da Costa, Shomurodov" 11'i ile çıkarken konuk ekip Kocaelispor ise "Jovanovic, Dijksteel, Balogh, Ahmet Oğuz, Smolcic, Show, Keita, Agyei, Linetty, Tayfur Bingöl ve Serdar Dursun" ile sahada yer aldı.

Karşılaşmaya daha iyi başlayan taraf Başakşehir FK oldu. İlk dakikalarda daha çok topa sahip olan ev sahibi ekip, 5'inci dakikada Shomurodov ile gole yaklaştı. Onur'un pasında ceza yayının hemen dışında topla buluşan Özbek futbolcunun vuruşunda top direkten oyuna alanına geri döndü. 27'nci dakikada Kocaelispor Serdar Dursun ile gole yaklaştı. Balogh'un vuruşunda Serdar Dursun topa kafasıyla vurdu. Kaleci Muhammed meşin yuvarlağı uzaklaştırarak gole izin vermedi. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısı temposu düşük başladı. 2 takımda ikinci yarının ilk 15 dakikasında pozisyon üretmekte zorlandı. 67'nci dakikada Başakşehir mutlak gol pozisyonundan faydalanamadı. Kocaelispor'da çıkarken kaptırılan topla buluşan Shomurodov, kaleciyi çalımlayıp vuruşunu yapmak istedi. Kocaelispor savunması son anda topa ayak koydu. 88'inci dakikada Başakşehir FK penaltı kazandı. Selke ceza sahası içinde Balogh ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem Batuhan Kolak penaltı noktasını gösterdi. 90+1'inci dakikada topun başına geçen Shomurodov meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

Mücadele ev sahibi RAMS Başakşehir FK'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

OPOKU DEVAM EDEMEDİ

Mücadelenin ilk yarısında Başakşehir'in kullandığı kornerin ardından Opoku ve Serdar Dursun hava topu mücadelesinde kafa kafaya çarpıştı. Serdar Dursun kanlar içinde yerde kalırken, Başakşehirli Opoku'nun da kafasında şişlik oluştu. Serdar Dursun tedavisinin ardından oyuna devam etti. Öte yandan ilk yarıda forması kanlanması sebebi ile 2 kez forma değiştiren Serdar Dursun devre arasında kafasına dikiş atılmasının ardından 2'nci yarı da oyuna devam etti. Opoku ise bir süre kendini denedikten sonra oyuna devam edemedi. Ganalı oyuncu 22'nci dakikada yerini Ba'ya bıraktı.

HAKAN BALTA VE FABIO CANNAVARO TRİBÜNDE

Başakşehir FK'nın Kocaelispor'u konuk ettiği karşılaşmayı A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Hakan Balta da tribünden takip etti. Balta'nın yanı sıra Özbekistan Teknik Direktörü Fabio Cannavaro da karşılaşmada tribünde yerini aldı.