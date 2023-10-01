Başakşehir, Kayserispor maçı için hazır

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Mondihome Kayserispor'a konuk olacak RAMS Başakşehir, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde yağmur altında gerçekleştirilen antrenman, topla ısınmayla başladı. Üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Mondihome Kayserispor ile RAMS Başakşehir, yarın saat 20.00'de RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.