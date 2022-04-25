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Başakşehir, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

AA - Hilmi Sever - Spor
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Başakşehir, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 30 Nisan Cumartesi günü Kasımpaşa ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 30 Nisan Cumartesi günü Kasımpaşa ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan antrenman sahasındaki idman, ısınmayla başladı.

Rondo çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Yarın izin yapacak turuncu-lacivertli ekip, hazırlıklarını 27 Nisan Çarşamba günü sürdürecek.

AA / Hilmi Sever - Spor

Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Kasımpaşa, Nisan, Spor, Haberler

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