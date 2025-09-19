Başakşehir, Karbon Ayak İzini Hesaplayacak Anlaşma İmzaladı

Rams Başakşehir, iç sahada oynayacağı maçlarda karbon ayak izinin hesaplanacağı iş birliği anlaşmasına imza attı.

Başakşehir, yeni iş birliği anlaşması imzaladı. Bu iş birliği kapsamında; kulübün kurumsal karbon ayak izi ve su verimliliği başta olmak üzere tesis kullanımları ve günlük operasyonları değerlendirilecek. Aynı zamanda turuncu-lacivertlilerin iç sahada oynayacağı tüm maçların karbon ayak izi 3pmetrics tarafından hesaplanacak. Bu kapsamda stadyuma gelen taraftarın oluşturduğu karbon ayak izi dahi hesaplanarak kamuoyu ile paylaşılacak.

Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) üyesi de olan Başakşehir, ECA'nın Sürdürülebilirlik Komitesi'nde Türkiye'yi temsil eden tek kulüp olma özelliği taşıyor. - İSTANBUL