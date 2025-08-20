Başakşehir Kalecisi Şengezer'den Galibiyet Mesajı

Başakşehir kalecisi Muhammed Şengezer, Universitatea Craiova müsabakası öncesi yaptığı açıklamada, "Sahamızda galip gelmek istiyoruz" dedi.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın Rumen ekibi Universitatea Craiova'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Başakşehir'in milli kalecisi Muhammed Şengezer açıklamalarda bulundu. Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın söylediklerini katıldığını belirten Şengezer, "Bu hafta rakibe iyi çalıştık. 2 eleme oynadık ve 2'sini de atlattık. Hocamızın analiyle yarın sahamızda galip gelmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL