Başakşehir Kalecisi Şengezer'den Galibiyet Mesajı

Başakşehir kalecisi Muhammed Şengezer, Universitatea Craiova maçı öncesi sahalarında galip gelmek istediklerini ifade etti. Takım, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Rumen ekibiyle karşılaşacak.

Başakşehir kalecisi Muhammed Şengezer, Universitatea Craiova müsabakası öncesi yaptığı açıklamada, "Sahamızda galip gelmek istiyoruz" dedi.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın Rumen ekibi Universitatea Craiova'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Başakşehir'in milli kalecisi Muhammed Şengezer açıklamalarda bulundu. Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın söylediklerini katıldığını belirten Şengezer, "Bu hafta rakibe iyi çalıştık. 2 eleme oynadık ve 2'sini de atlattık. Hocamızın analiyle yarın sahamızda galip gelmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
