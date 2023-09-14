Başakşehir, Jerome Opoku'yu kiraladı

Başakşehir Futbol Kulübü, Portekiz Ligi ekiplerinden Arouca'da forma giyen 24 yaşındaki stoper Jerome Opoku'yu 1 yıllığına kiraladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Portekiz ekiplerinden Arouca takımında forma giyen Jerome Opoku ile 2023-2024 sezonunun sonuna dek satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşma sağladı. Jerome Opoku'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İngiliz ekibi Fulham'ın altyapısında yetişen İngiliz savunmacı, daha önce Accrington, Plymouth Argyle, Vejle BK ve son olarak Arouca'da forma giydi.