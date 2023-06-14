Başakşehir, Januzaj'a teşekkür etti

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, kiralık sözleşmesi sona eren Adnan Januzaj için teşekkür mesajı yayımladı. Januzaj, turuncu-lacivertli formayla 11 Spor Toto Süper Lig maçında 2 gol atarken, 2 UEFA Konferans Ligi'nde ise bir kez gol sevinci yaşadı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, kiralık sözleşmesi sona eren Adnan Januzaj için teşekkür mesajı yayımladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında devre arasından bu yana başarıyla oynayan Adnan Januzaj'ın kiralık sözleşmesi sona ermiştir. Adnan'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İspanya'nın Sevilla takımından kiralanan Januzaj, turuncu-lacivertli formayla 11 Spor Toto Süper Lig maçında 2 gol atarken, 2 UEFA Konferans Ligi'nde ise bir kez gol sevinci yaşadı. Belçikalı futbolcu, 4 defa da Türkiye Kupası'nda forma giydi.