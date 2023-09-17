Başakşehir, İstanbulspor'u 2-0 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Dimitrios Pelkas ve Joao Figueiredo'nun attığı gollerle Başakşehir galibiyete ulaştı.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Berkan Özcan'ın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci David Jensen'in elinden kaçan topu ceza sahası içi sağında Danijel Aleksic aldı. Aleksic'in arka direğe ortasında Pelkas, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
72. dakikada Serdar Gürler'in sağ taraftan içeriye girip verdiği pasta kale önünde topla buluşan Krzysztof Piatek'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.
76. dakikada Emmanuel Dennis, sol kanattan rakiplerini çalımlayarak ceza sahası içine girip pasını Krzysztof Piatek'e aktardı. Piatek'in topu düzeltip vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.
90. dakikada Cemali Sertel'in kaleci Volkan Babacan'a geri pasında Emir Kaan Gültekin araya girdi. Emir Kaan, ceza sahası içinde kaleci Volkan'ı çalımlamak isterken top Volkan'da kaldı.
90. dakikada Leo Dubois'nın kendi yarı alanın sağından uzun pasında defansın arkasına sarkan Joao Figueiredo'nun ceza sahası içine girip yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, İlker Takpak, Gökhan Barcın
İstanbulspor: David Jensen, Demeaco Duhaney, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Vefa Temel, Eduart Rroca, Florian Loshaj (Muammer Sarıkaya dk. 67), Valon Ethemi, Alassane Ndao (Imbula dk. 67), Jackson Kenio (Kubilay Köylü dk. 87), İbrahim Yılmaz (Emir Kaan Gültekin dk. 67)
Yedekler: Alp Arda, Eslem Öztürk, Modestas Vorobjovas, David Sambissa, Mendy Mamadou, Ali Yaşar
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Başakşehir: Volkan Babacan, Eden Karzev (Onur Ergün dk. 89), Leo Duarte, Cemali Sertel, Lucas Lima, Berkay Özcan, Danijel Aleksic (Leo Dubois dk. 68), Dimitrios Pelkas (Joao Figueiredo 79), Deniz Türüç (Emmanuel Dennis dk. 68), Serdar Gürler, Krzysztof Piatek (Philippe Keny dk. 89)
Yedekler: Deniz Dilmen, Jerome Opoku, Mahmut Tekdemir, Emirhan İlkan, Mehdi Abeid
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Gol: Dimitrios Pelkas (dk. 52), Joao Figueiredo (dk. 90) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Florian Loshaj, Valon Ethemi, Vefa Temel, Demeaco Duhaney (İstanbulspor) - İSTANBUL