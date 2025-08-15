Başakşehir'ın Rakibi Universitatea Craiova Oldu
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Rumen ekibi Universitatea Craiova ile karşılaşacak. Bu mücadele, Türk futbolu açısından büyük bir anlam taşıyor ve Başakşehir'in Avrupa arenasındaki başarısını devam ettirmek için önemli bir fırsat sunuyor. Maçların tarihleri ve oynanacağı yerle ilgili detaylar ise ilerleyen günlerde açıklanacaktır.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor