Başakşehir'in Rakibi Cherno More Oldu

Başakşehir'in Rakibi Cherno More Oldu
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Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Bulgaristan temsilcisi Cherno More ile eşleşti. İlk maç 24 Temmuz'da deplasmanda, rövanş ise 31 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak.

Başakşehir'in, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turundaki rakibi Bulgaristan temsilcisi Cherno More oldu.

Bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek Başakşehir'in, 2. eleme turundaki rakibi oldu. UEFA'nın, İsviçre'nin Nyon şehrinde bulunan genel merkezinde yapılan kura çekimine göre turuncu-lacivertliler, Bulgaristan takımı Cherno Morne ile eşleşti.

Başakşehir, ilk karşılaşmayı 24 Temmuz'da deplasmanda oynayacak. Turun rövanşı ise 31 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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Yorumlar (1)

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