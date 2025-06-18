Başakşehir'in Rakibi Cherno More Oldu

Başakşehir'in, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turundaki rakibi Bulgaristan temsilcisi Cherno More oldu.

Bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek Başakşehir'in, 2. eleme turundaki rakibi oldu. UEFA'nın, İsviçre'nin Nyon şehrinde bulunan genel merkezinde yapılan kura çekimine göre turuncu-lacivertliler, Bulgaristan takımı Cherno Morne ile eşleşti.

Başakşehir, ilk karşılaşmayı 24 Temmuz'da deplasmanda oynayacak. Turun rövanşı ise 31 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak. - İSTANBUL