Başakşehir'in Ousseynou Ba transferi hayal kırıklığıyla sonuçlandı

Başakşehir'in Olympiakos'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Ousseynou Ba, Konyaspor maçında ilk kez forma giydi ancak 43. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.