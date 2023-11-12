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Başakşehir'in galibiyet hasreti devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan RAMS Başakşehir'in ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Son galibiyetini 8. haftada elde eden Başakşehir, son 4 maçta 2 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. Düşme hattında 18. sırada bulunan Başakşehir, milli takım arasının ardından Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek.