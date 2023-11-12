Başakşehir'in galibiyet hasreti devam ediyor
Spor Haberleri
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan RAMS Başakşehir'in ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Son galibiyetini 8. haftada elde eden Başakşehir, son 4 maçta 2 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. Düşme hattında 18. sırada bulunan Başakşehir, milli takım arasının ardından Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan RAMS Başakşehir'in ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıktı.
Ligdeki son galibiyetini 8. haftada sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup ederek elde eden turuncu-lacivertli ekip, bu karşılaşmadan sonra oynadığı 4 maçta 2 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.
Bu sezon ligdeki 7. yenilgisini alan Başakşehir 9 puan ile düşme hattında 18. sırada kaldı.
İstanbul ekibi milli takım arasının ardından 13. haftada sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek.
Ousseynou Ba ceza sınırına geldi
RAMS Başakşehir'in Senegalli stoperi Ousseynou Ba, bu sezon ligdeki 3. sarı kartını Beşiktaş karşılaşmasında gördü.
Sarı kart ceza sınırına gelen Ba, ligde bir sarı kart daha görmesi halinde cezalı duruma düşecek.