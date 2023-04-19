Başakşehir'in en golcüsü Daniel Aleksic oldu

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 2-1'lik skorla mağlup oldu, mücadelede takımının tek golünü kaydeden Daniel Aleksic, gol sayısını 7'ye yükselterek turuncu-lacivertlilerin en skorer ismi oldu.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 2-1'lik skorla mağlup oldu, mücadelede takımının tek golünü kaydeden Daniel Aleksic, gol sayısını 7'ye yükselterek turuncu-lacivertlilerin en skorer ismi oldu.

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında karşılaştığı Fenerbahçe'ye 2-1'lik skorla mağlup oldu. Mücadelenin 29. dakikasında turuncu-lacivertlilerin tek golünü atan Sırp futbolcu Daniel Aleksic, attığı bu golle Süper Lig'de Başakşehir formasıyla en golcü futbolcu oldu. 31 yaşındaki futbolcu bu sezon Kasımpaşa'ya 2, Hatayspor, Ümraniyespor, Antalyaspor ve Karagümrük'e de 1'er gol kaydetti.

Attığı bu golle gol sayısını 7'ye yükselten Aleksic, takımının ligde en golcüsü olmayı başardı. - İSTANBUL