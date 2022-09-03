Başakşehir'in Avrupa Konferans Ligi rakiplerinden Hearts, İskoçya liginde mağlup oldu Spor Haberleri Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden İskoçya temsilcisi Hearts, ülkesindeki lig maçında konuk olduğu Livingston'a 1-0 kaybetti. Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden İskoçya temsilcisi Hearts, ülkesindeki lig maçında konuk olduğu Livingston'a 1-0 kaybetti. Hearts, İskoçya Premiership 6. hafta maçında deplasmanda Livingston'a 1-0 mağlup olarak ligde 6 maç sonunda 10 puanla 4. sırada yer aldı. Maçın tek golü, 28. dakikada Cristian Castillo'dan geldi. Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda Fiorentina, Hearts ve RFS ile karşılaşacak. Spor Kaynak: AA / Fatih Erel UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir Spor Haberler

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