Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başakşehir'in Avrupa Konferans Ligi rakiplerinden Hearts, İskoçya liginde mağlup oldu

Spor Haberleri

Başakşehir'in Avrupa Konferans Ligi rakiplerinden Hearts, İskoçya liginde mağlup oldu

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden İskoçya temsilcisi Hearts, ülkesindeki lig maçında konuk olduğu Livingston'a 1-0 kaybetti.

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden İskoçya temsilcisi Hearts, ülkesindeki lig maçında konuk olduğu Livingston'a 1-0 kaybetti.

Hearts, İskoçya Premiership 6. hafta maçında deplasmanda Livingston'a 1-0 mağlup olarak ligde 6 maç sonunda 10 puanla 4. sırada yer aldı.

Maçın tek golü, 28. dakikada Cristian Castillo'dan geldi.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda Fiorentina, Hearts ve RFS ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title