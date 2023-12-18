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Başakşehir ile Sivasspor, Süper Lig'de karşı karşıya geliyor

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir ile Sivasspor arasındaki maç öncesi, Sivasspor'da 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Başakşehir maçında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak maçta görev yapamayacaklar.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında karşılaşacak olan Başakşehir ile Sivasspor, 17. kez rakip olacak. Yiğidolarda 3 isim ceza sınırında bulunuyor.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasında son olarak geçen sezonun ikinci yarısında oynanan müsabaka 1-1 eşitlik ile sona ermişti.

Bu maç öncesi Sivasspor'da 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kırmızı-beyazlılarda defans oyuncusu Caner Osmanpaşa ve forvet oyuncuları Rey Manaj ile Samu Saiz, Başakşehir maçında sarı kart cezası tehdidiyle karşı karşıya. Söz konusu futbolcular Başakşehir mücadelesinde sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak maçta görev yapamayacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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