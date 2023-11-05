Başakşehir ile Ankaragücü arasında ilk yarı 2-2 sona erdi

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Çağdaş Altay, Ömer Tevfik Özkoç, Murat Altan

RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Opoku, Lima, Mahmut Tekdemir, Aleksic, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Piatek

Mke Ankaragücü : Bahadır Han Güngördü, Hanousek, Uros, Mujakic, Hayrullah Bilazer, Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Pedrinho, Tasos, Rodrigues, Ali Sowe

Goller: Dk. 2 Ali Sowe, Dk. 20 Pedrinho ( Mke Ankaragücü ), Dk. 14 ve Dk. 27 Piatek (RAMS Başakşehir)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında RAMS Başakşehir ile MKE Ankaragücü arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.

2. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Ali Sowe, rakiplerinden kurtulup şutunu attı ve topu ağlara gönderdi: 0-1.

14. dakikada Başakşehir beraberliği yakaladı. Berkay Özcan'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Piatek, sol çaprazdan dar açıdan şutunu çekti ve fileleri havalandırdı: 1-1.

20. dakikada konuk ekip bir kez daha öne geçti. Ali Sowe'dan aldığı pasla Başakşehir ceza sahası önünde topla buluşan Pedrinho'nun yerden sert şutunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-2.

22. dakikada Başakşehir beraberlik golünü yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Serdar Gürler'in altıpas önüne çıkardığı topa Aleksic sert vurdu, meşin yuvarlak üst direkten geri döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

24. dakikada konuk ekip etkili geldi. Hızlı gelişen Başkent ekibini atağında Ali Sowe, ceza sahasında topla buluştu, Sowe'un sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Volkan Babacan'ın da müdahale ettiği top yan direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü. Boşta kalan topa Dubois kayarak müdahale etti, ardından Volkan Babacan meşin yuvarlağı kontrol etti.

27. dakikada Başakşehir maçta eşitliği sağladı. Serdar'ın sağ kanattan yaptığı ortada savunma topu uzaklaştırdı, ceza sahası dışında Dubois vurdu, meşin yuvarlağı altıpas önünde Aleksic kontrol etti. Bu oyuncunun şutunda savunmadan dönen topu Piatek düzgün bir vuruşla ağlara yolladı: 2-2.

Mücadelenin ilk yarısı 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.