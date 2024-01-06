Başakşehir ile Adana Demirspor Arasındaki Mücadele 0-0 Sonuçlandı
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir ile Yukatel Adana Demirspor arasındaki mücadele 0-0 sona erdi. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve takımlar birer puanla sahadan ayrıldı.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Turgut Doman, Mustafa Sönmez, Mehmet Salih Mazlum
RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Abeid (Dk. 67 Ömer Ali Şahiner), Pelkas (Dk. 46 Emirhan İlkhan), Figueiredo (Dk. 82 Serdar Gürler), Piatek (Dk. 90+4 Keny)
Yukatel Adana Demirspor : Magomedaliev, İsmail Çokçalış (Dk. 90+1 Dorukhan Toköz), Semih Güler, Cisse, Yusuf Erdoğan, Michut (Dk. 86 Gravillon), Stambouli (Dk. 85 Tayfun Aydoğan), Yusuf Sarı (Dk. 90+1 Zeneli), Akintola, Emre Akbaba, Nani (Dk. 70 Yusuf Barasi)
Sarı kartlar: Dk. 44 Abeid, Dk. 53 Emirhan İlkhan, Dk. 82 Ba (RAMS Başakşehir)
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir ile Yukatel Adana Demirspor arasındaki mücadele 0-0 sona erdi.
47. dakikada Başakşehir savunmasının arkasına atılan uzun topa hareketlenen Akintola, kaleci Volkan ile karşı karşıya kaldı. Akintola'nın yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
70. dakika ev sahibi takım gole yaklaştı. Adana Demirspor ceza sahasının önünde topla buluşan Lima, ceza sahasında uygun pozisyondaki Piatek'e pasını gönderdi. Piatek'in sağ çaprazdan uygun pozisyonda şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.
Mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.