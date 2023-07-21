Başakşehir, Burdur'da oynadığı ikinci hazırlık maçında Olimpic FC'yi 2-0 mağlup etti. Goller Duarte ve Kenny'den geldi. Başakşehir'in Burdur kampı 24 Temmuz'da sona erecek.

Başakşehir ikinci hazırlık maçından galip ayrıldı

Başakşehir - Olimpic FC 2-0

Mesut MADANBURDUR, (DHA)- Yeni sezon hazırlıklarını Burdur'da sürdüren Başakşehir, ikinci hazırlık maçında Özbekistan Süper Lig takımı Olimpic FC'yi 2-0 yendi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki İstiklal Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Başakşehir'in gollerini ilk yarıda Duarte ve Kenny attı. Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takımın ataklarından gol sesi çıkmayınca Rams Başakşehir sahadan 2-0 galip ayrıldı. Başakşehir, Antalyaspor ile Burdur'da oynadığı ilk hazırlık maçını 2-1 kaybetmişti.

Geçtiğimiz günlerde Başakşehir ile 3 yıllık sözleşmeye imza atan Polonyalı Krzysztof Piatek de Burdur'a gelerek kampa katıldı. Başakşehir'in Burdur kampı 24 Temmuz günü sona erecek. (DHA)