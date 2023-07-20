Başakşehir ikinci hazırlık maçında galip geldi

Yeni sezon hazırlıklarını Burdur'da sürdüren Başakşehir, Özbekistan'ın Olimpik FK takımıyla yaptığı hazırlık maçından 2-0 galip ayrıldı. Leo Duarte ve Philippe Keny'nin attığı gollerle Başakşehir zaferi elde etti.