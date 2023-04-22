Başakşehir, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 24 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 24 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman, ısınmayla başladı.
Üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla süren idman, taktik çalışmayla sona erdi.
Medipol Başakşehir, yarın sabah yapacağı idmanla Giresunspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor