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Başakşehir, Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak

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RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Maç saat 16.00'da başlayacak ve Ali Şansalan tarafından yönetilecek. İki takımın son durumları ve eksik oyuncular da haberde yer alıyor.

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Kalyon Stadyumu'nda yapılacak maç saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Turuncu-lacivertli takım, ligde geride kalan 26 müsabakada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Başakşehir, topladığı 33 puanla haftaya 9. sırda girdi.

Gaziantep temsilcisi ise yedişer galibiyet ve beraberlik ile 12 yenilgi yaşadı. Kırmızı-siyahlılar, 28 puanla 17. sırada yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında yapılan maçı Başakşehir 2-0 kazanmıştı.

Son 2 maçında puan alamadı

RAMS Başakşehir, Süper Lig'de yaptığı son 2 karşılaşmada mağlup oldu.

Teknik direktör Çağdaş Atan'ın öğrencileri, 25. haftada deplasmanda Galatasaray'a 2-0, 26. haftada ise sahasında Mondihome Kayserispor'a 3-2 yenildi.

Başakşehir'de 4 eksik

İstanbul temsilcisinde Dimitris Pelkas, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte ve Onur Ergün sakatlıklarından dolayı yarınki maçta görev yapamayacak.

Ceza sınırında olan Leo Dubois, Joao Figueiredo, Oliver Kemen, Krzysztof Piatek ve Emirhan İlkhan da yarın oynanacak maçta kart görmeleri durumunda 28. haftadaki Yılport Samsunspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Kaynak: AA / Spor

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