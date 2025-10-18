Galatasaray, Başakşehir'e Konuk Oldu: Okan Buruk'un 11'deki Değişiklikleri ve Filistin'e Destek

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, oynadıkları son maça göre ilk 11'de 2'si mecburi 6 değişikliğe gitti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Victor Osimhen, Arda Ünyay, Mario Lemina yer aldı.

Milli maç arasından önce son olarak Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'inde büyük bir değişikliğe imza attı.

Buruk, uzun süre 10 kişi mücadele etmesine rağmen 1-1 beraberlik çıkardığı derbinin ilk 11'indeki sağ bek Wilfried Singo'dan sakatlığı, stoper Davinson Sanchez'den ise kırmızı kart cezası nedeniyle yararlanamadı. Tecrübeli teknik adam, sol bek Jakobs, orta saha Lemina, kanat oyuncusu Yunus ve santrfor Osimhen'i ise yedeğe çekti.

Okan Buruk, bu oyuncuların yerlerine sağ bekte Sallai'yi, stoperde Kaan'ı, sol bekte Eren'i, orta sahada Sara'yı, kanatta Sane'yi, ileri uçta ise Icardi'yi görevlendirdi.

Kaan Ayhan, bu sezon ilk kez 11'de

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcularından Kaan Ayhan, bu sezon ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.

Birden fazla mevkide oynayabildiği için sarı-kırmızılı teknik ekibin elini rahatlatan Kaan, bu sezon 5'i Süper Lig'de, 1'i ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 6 müsabakada sonradan oyuna girdi.

Kırmızı kart cezalısı Davinson Sanchez'in yerine stoperde görev yapan Kaan Ayhan, bu sezon ilk kez bir maçın başlangıç kadrosunda kendisine yer buldu.

Icardi ve Sane, 2 maç sonra 11'e döndü

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile Alman yıldızı Leroy Sane, ikişer maçın ardından ilk 11'de forma giydi.

Sarı-kırmızılı ekibin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool ve Süper Lig'deki Beşiktaş maçlarına yedek soyunan iki futbolcu, Başakşehir mücadelesiyle başlangıç kadrosuna döndü.

Okan Buruk, milli takımlardan dönen bazı oyuncuları dinlendirdi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hafta içinde Norveç temsilcisi Bodo-Glimt ile yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi maçını düşünerek milli takımlardan yorgun dönen bazı oyuncularını yedeğe çekti.

Buruk, Nijerya Milli Takımı'na giden ve Lesotho ile Benin maçlarında uzun süre sahada kalan Victor Osimhen ile Gabon Milli Takımı'nın Gambiya ve Burundi ile yaptığı 2 maça da ilk 11'de başlayan Mario Lemina'yı yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, sakatlığına rağmen Senegal Milli Takımı'nın Güney Sudan ile Moritanya maçlarına çağrılan ve uzun bir yolculuk yapan Ismail Jakobs'u da riske etmedi.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, A Milli Takım'ın Gürcistan maçında 68 dakika sahada kalan Yunus Akgün'ü de dinlendirmeyi tercih etti.

Başakşehir'den Filistin'e destek

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, İsrail'in soykırımı ve zulmüne maruz kalan Filistin'e destek verdi.

Turuncu-lacivertli kulüp, Galatasaray maçı için tüm stada Türk ve Filistin bayrakları dağıttı. Kulüp, kale arkasına enkazlar arasında sırtında Filistin bayrağı yer alan bir çocuk görseline yer verirken, "Bir sabah gelecek kardan aydınlık" ifadelerini kullandı. İngilizce bir pankartta ise "Birleşmiş sesler sessizliği sarsabilir, insanlığa karşı suçları durdurabilir." yazıldı.

Stat hoparlörlerinden Filistin ile ilgili marşlar çalınırken, futbolcular ısınmaya önünde "Özgür Filistin" yazılı tişörtlerle çıktı.

RAMS Başakşehir takımı, seremoni öncesinde de "Bir sabah gelecek kardan aydınlık" yazılı pankart taşıdı. Hakemler ve futbolcuların sahaya çıkışı sırasında Abdurrahim Karakoç'a ait olan ve Filistin'e atfedilen "Aydınlık" şiiri seslendirildi.

Turuncu-lacivertli taraftarlar, tribünde "Özgür Filistin" yazılı pankart açarken Galatasaray taraftarları, "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" diye slogan attı.

Başakşehir'de 3 değişiklik

RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.

Turuncu-lacivertli takım, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakaya Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Jerome Opoku, Christopher Operi, Jakub Kaluzinski, Olivier Kemen, Miguel Crespo, Deniz Türüç, Amine Harit ve Eldor Shomurodov ilk 11'iyle çıktı.

Yedekler arasında Doğan Alemdar, Ousseynou Ba, Ömer Faruk Beyaz, Ivan Brnic, Umut Güneş, Berat Özdemir, Onur Bulut, Bertuğ Yıldırım, Festy Ebosele ve Nuno da Costa yer aldı.

Teknik direktör Nuri Şahin, Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe'ye deplasmanda 1-0 mağlup oldukları müsabakanın ilk 11'inde yer alan Ba, da Costa ve Berat'ı yedeğe çekti. Şahin, bu isimlerin yerine Galatasaray karşısında Deniz, Kemen ve Duarte'yi görevlendirdi.

RAMS Başakşehir'in milli kalecisi Muhammed Şengezer, turuncu-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 100. maçına çıktı.

Leo Duarte, 58 gün sonra sahada

Başakşehir'de sakatlığını atlatan Leo Duarte, 58 gün sonra formasına kavuştu.

Turuncu-lacivertli ekibin UEFA Konferans Ligi'nde Romanya temsilcisi Universitatea Craiova ile 21 Ağustos'ta oynadığı play-off eleme turu ilk maçında sakatlanan Duarte, yaklaşık 2 ay sonra sahaya çıktı.

Brezilyalı stoper, bu süreçte Süper Lig'de 6, UEFA Konferans Ligi'nde de bir karşılaşmada forma giyemedi.