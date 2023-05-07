Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman, topla ısınmaya başladı. Üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışması ile sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 20.00'de deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. - İSTANBUL