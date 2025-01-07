Başakşehir, Galatasaray ile Kupada Üçüncü Maçına Çıkıyor

Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda daha önce Galatasaray ile oynadığı 2 maçtan da galip ayrılan taraf oldu. Turuncu-lacivertliler, yarın da sarı-kırmızılıları mağlup ederek hem bu seriyi sürdürmek hem de grup aşamasına iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında yarın saat 20.30'da deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Turuncu-lacivertliler, Türkiye Kupası'nda daha önce sarı-kırmızılılarla oynadığı 2 maçta da sahadan galibiyetle ayrıldı.

Başakşehir ile Galatasaray, ilk olarak 2016-2017 sezonunda son 16 turunda karşılaşmış ve turuncu-lacivertli takım, sahasında 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı. Başakşehir, 2022-2023 sezonunda ise çeyrek finalde eşleştiği sarı-kırmızılıları deplasmanda 3-2 mağlup ederek tur atlamayı başardı.

Avrupa için hedef Türkiye Kupası

Başakşehir, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılabilmek için Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmayı hedefliyor. Kupada daha önce 2 kez final oynayan İstanbul ekibi, 2016-2017 sezonunda Konyaspor'a, 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'ye kaybetti. Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, 2019-2020 sezonunda elde ettiği Trendyol Süper Lig şampiyonluğunun ardından Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanarak Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor'un ardından bu iki kupayı müzesine götüren 6. takım olmak istiyor. - İSTANBUL