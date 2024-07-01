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Başakşehir futbolcuları sağlık kontrolünden geçti

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Başakşehir Süper Lig ekibi, yeni sezon hazırlıkları kapsamında futbolcularını sağlık kontrolünden geçirdi. Kulüp tesislerinde yapılan laktat testinin ardından özel bir hastanede detaylı sağlık kontrolleri yapıldı.

Başakşehir'de futbolcular, yeni sezon hazırlıklarını kapsamında sağlık kontrolünden geçti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de, yeni sezon hazırlıkları dahilinde futbolcular sağlık kontrollünden geçti. Özel bir hastanede yapılan sağlık kontrolleri öncesinde bu sabah kulüp tesislerinden oyunculara laktat testi uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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