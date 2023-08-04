Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir Futbol Takımı, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, pas ve taktik çalışmalarıyla devam etti. Takım, yarın Çaykur Rizespor ile hazırlık maçında karşılaşacak.