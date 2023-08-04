Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir Futbol Takımı, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, pas ve taktik çalışmalarıyla devam etti. Takım, yarın Çaykur Rizespor ile hazırlık maçında karşılaşacak.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınmayla başladı.
Üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla süren idman, taktik çalışmayla sona erdi.
Turuncu-lacivertli ekip, yarın saat 16.30'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Çaykur Rizespor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.