Başakşehir Futbol Takımı Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman kuvvet çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasıyla süren idman, dar alan oyunuyla sona erdi. Turuncu-lacivertli ekip, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman kuvvet çalışmasıyla başladı.
Pas çalışmasıyla süren idman, dar alan oyunuyla sona erdi.
Turuncu-lacivertli ekip, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.