Başakşehir Futbol Takımı Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesislerinde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman topla ısınmayla başladı. Üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla süren idman, çift kale maçla sona erdi. Turuncu-lacivertli ekip, hazırlıklarına bu akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.