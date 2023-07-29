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Başakşehir Futbol Takımı Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesislerinde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman topla ısınmayla başladı. Üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla süren idman, çift kale maçla sona erdi. Turuncu-lacivertli ekip, hazırlıklarına bu akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesislerinde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman topla ısınmayla başladı.

Üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla süren idman, çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-lacivertli ekip, hazırlıklarına bu akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

Trendyol Süper Lig Emre Belözoğlu Başakşehir Futbol Spor Haberler

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