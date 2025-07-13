Başakşehir Futbol Takımı Avusturya Kampında Hazırlıklara Devam Ediyor

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RAMS Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Seefeld köyünde sürdürüyor. Takım, iptal edilen hazırlık maçının ardından kendi arasında bir müsabaka yaparak 4-2 galip geldi.

RAMS Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürdü.

Turuncu-lacivertli ekip, Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Innsbruck bölgesindeki Seefeld köyünde gerçekleştirdiği kampın yedinci gününü tamamladı.

Almanya temsilcisi Hertha Berlin ile oynanması planlanan hazırlık maçının iptal edilmesinin ardından turuncu-lacivertli futbolcular arasında müsabaka yapıldı.

Seefeld Spor Arena'da oynanan karşılaşma 4-2 sonuçlandı. Mücadelenin gollerini Festy Ebosele, Olivier Kemen, Nuno da Costa (2), Yusuf Sarı ve Matchoi Djalo kaydetti.

Yarın izin yapacak Başakşehir, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına 15 Temmuz Salı günü devam edecek.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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