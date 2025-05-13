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Başakşehir Futbol Kulübü, 5. Mezunlarını Verdi

Başakşehir Futbol Kulübü, 5. Mezunlarını Verdi
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Başakşehir Futbol Kulübü, Profesyonel Futbol Yönetimi Sertifika Programı'nın 5. mezunlarını vererek, futbol yöneticiliği alanında 30 katılımcıya eğitim sağladı. Bu yıl ilk kez ECA desteğiyle yapılan programda, stratejik planlama ve finansal yönetim gibi konulara da yer verildi.

Başakşehir Futbol Kulübü, futbol yönetimi eğitimi olan Profesyonel Futbol Yönetimi Sertifika Programı'nın 5. mezunlarını verdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 katılımcıyla düzenlenen ve bu yıl ilk kez Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) resmi desteği ile gerçekleştirilen programda, bu yıl RAMS Başakşehir'in kaptanı Ömer Ali Şahiner'in de yer aldığı belirtildi.

Programın, futbolun yönetimsel boyutuna odaklanan kapsamlı içeriği ile stratejik planlama, finansal yönetim, kurumsal yapılanma, iletişim ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda katılımcılara sektörel donanım kazandırmayı hedeflediği kaydedildi.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor
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