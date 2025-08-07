Başakşehir FK, Viking'i 3-1 Mağlup Ederek Avantaj Sağladı

BAŞAKŞEHİR FK, UEFA Konferans Ligi 3'üncü eleme turunda Norveç ekibi Viking'i 3-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertliler bu skorla rövanş öncesi avantaj sağladı.

Viking Stadı'nda saat 20.00'da başlayan karşılaşmada Miguel Nogueira düdük çaldı. Nogueira'nın yardımcılıklarını ise Paulo Bras ve Nelson Pereira yaptı.

Karşılaşmaya Başakşehir FK, Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Ba, Operi, Berat Özdemir, Yusuf Sarı, Ömer Ali Şahiner, Crespo, Brnic ve Nuno da Costa 11'i ile çıkarken ev sahibi ekip Viking ise, Klaesson, Heggheim, Falchener, Baertelsen, Bjornshol, Askildsen, Bell, Alte, Svendsen, Tripic, Berisha ile sahada yer aldı.

Viking mücadeleye etkili başladı. Maçın henüz 2'nci dakikasında gelişen Viking atağında Svendsen'in vuruşunda savunmada Duarte'nin uzaklaştırmak istediği top tekrar Svendsen'a çarpması sonucu ağlarla buluştu: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım pek çok kez gol pozisyonu üretse de mücadele ev sahibi ekip Viking'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda gol şansı arayan Başakşehir FK 61'inci dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası dışından vuruşunda topu ağlarla buluşturmasıyla beraberlik golünü buldu: 1-1

Operi'nin 80'inci dakikada bulduğu golle turuncu-lacivertliler üstünlüğü sağladı. Umut Güneş'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Operi uzaktan şutunda top ağlarla buluştu: 1-2

Mücadelenin 90'ıncı dakikasında Viking takımında Hansen topu ağlara gönderdi. Hakem, gol öncesi Muhammed Şengezer'e yapılan faul sonucu golü geçerli saymadı.

90+ 4'üncü dakikada Selke kaleci Klaeson'u çalımlayarak boş kaleye attığı golle skoru belirledi: 1-3

Karşılaşmada 1-0 geriye düşen Başakşehir FK bulduğu gollerle 3-1'lik üstünlük sağladı.

RÖVANŞ MAÇINI MILANOVIC YÖNETECEK

Başakşehir FK ile Viking arasında oynanacak rövanş maçı 13 Ağustos Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve karşılaşmada Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Milos Milanovic hakem olarak görev yapacak.

BAŞAKŞEHİR FK 'İNSANLIĞA KARŞI İŞLENEN SUÇLARA SON VERİN' TİŞÖRTÜ İLE SAHAYA ÇIKTI

Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ ve futbolcular Viking FK ile oynayacağı maç öncesi Gazze'de işlenen suçlara tepki göstererek 'İnsanlığa karşı işlenen suçlara son verin' yazılı tişörtlerle çıktı.