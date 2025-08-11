Başakşehir FK, Viking FK ile Rövanş Maçına Hazırlanıyor

Başakşehir FK, Viking FK ile Rövanş Maçına Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir FK, UEFA Konferans Ligi Üçüncü Eleme Turu'ndaki Viking FK rövanşı için antrenmanlarına başladı. Takım, gün boyunca top ile ısınma ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.

BAŞAKŞEHİR FK, UEFA Konferans Ligi Üçüncü Eleme Turunda Viking FK ile sahasında oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Topla ısınmayla başlayan idman taktik çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler yarın yapacağı idmanla Viking FK hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Yılın transferi duyuruldu! Hakan Çalhanoğlu 'Geliyorum' dedi

Yılın transferi duyuruldu! Hakan yeni takımına hayırlı olsun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Donald Trump, Washington'da 'Kamu güvenliği acil durumu' ilan etti

Trump başkentte acil durum ilan etti: Gerekirse ordu göndereceğim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.