Başakşehir FK, Viking FK ile Beraberlik İle Play-Off'a Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir FK oyuncusu da Costa, Viking FK ile oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada, zor bir rakiple oynadıklarını belirterek, önümüzdeki tura odaklandıklarını ifade etti. Takımın kalitesine dikkat çeken Costa, hem Süper Lig hem de UEFA Konferans Ligi'ni ciddiye alacaklarını vurguladı.

BAŞAKŞEHİR FK oyucusu da Costa "Kendi oynama tarzı olan bir takıma karşı oynadık. Bu aşamayı geçmeyi bildik, önümüzdeki tura bakacağız" dedi.

UEFA Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanşında Norveç temsilcisi Viking FK ile 1-1 berabere kalarak play-off'a kalan Başakşehir FK oyuncusu da Costa karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Zor bir rakibe karşı oynadıklarını aktaran tecrübeli futbolcu "Zor bir rakibe karşı oynadık. Kendi liglerinde lider olan bir takıma karşı oynadık. Kendi oynama tarzı olan bir takıma karşı oynadık. Bu aşamayı geçmeyi bildik, önümüzdeki tura bakacağız" açıklamasında bulundu.

'KALİTELİ OYUNCULARA SAHİBİZ'

Selke'nin iyi iş çıkardığını aktaran Costa, "İyi bir gruba sahibiz. Davie (Selke) bugün iyi bir iş çıkardı, son maçta yaptığı gibi. Orada kaliteli oyunculara sahibiz, en iyi olan oynayacak gibi görünüyor" şeklinde konuştu.

Da Costa, hem ligi hem de Konferans Ligi'ni ciddiye alacaklarını aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Ünlü oyuncuya şok! Kendisini tanımayan polisler arabasını durdurup üstünü aradı

Ünlü oyuncuyu tanımayan polisler arabasını durdurup üstünü aradı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin nüfusu belli oldu

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! İşte yılın ilk 6 ayında yaşanan artış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.