Başakşehir FK, Viking FK ile Beraberlik İle Play-Off'a Yükseldi

BAŞAKŞEHİR FK oyucusu da Costa "Kendi oynama tarzı olan bir takıma karşı oynadık. Bu aşamayı geçmeyi bildik, önümüzdeki tura bakacağız" dedi.

UEFA Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanşında Norveç temsilcisi Viking FK ile 1-1 berabere kalarak play-off'a kalan Başakşehir FK oyuncusu da Costa karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Zor bir rakibe karşı oynadıklarını aktaran tecrübeli futbolcu "Zor bir rakibe karşı oynadık. Kendi liglerinde lider olan bir takıma karşı oynadık. Kendi oynama tarzı olan bir takıma karşı oynadık. Bu aşamayı geçmeyi bildik, önümüzdeki tura bakacağız" açıklamasında bulundu.

'KALİTELİ OYUNCULARA SAHİBİZ'

Selke'nin iyi iş çıkardığını aktaran Costa, "İyi bir gruba sahibiz. Davie (Selke) bugün iyi bir iş çıkardı, son maçta yaptığı gibi. Orada kaliteli oyunculara sahibiz, en iyi olan oynayacak gibi görünüyor" şeklinde konuştu.

Da Costa, hem ligi hem de Konferans Ligi'ni ciddiye alacaklarını aktardı.