Başakşehir FK ve Kayserispor Berabere Kaldı: Teknik Direktörler Maç Sonrası Değerlendirdi

Kayserispor maçının ardından

Olgucan KALKAN – Ali DANAŞ / İSTANBUL, - SÜPER Lig'in 8'inci haftasında Başakşehir FK sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Başakşehir FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan ile Kayserispor Yardımcı Antrenörü Alper Kelkitli basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Yedikleri golden önce 2-3 net pozisyon yakaladıklarını belirten Başakşehir FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Gol yapamayınca ilk topta gol yedik. Çalıştığımız yerden yedik. Çok çalışamadık, 3 gün önce maç oynadık. İkinci yarıya hamlelerle iyi başladık. Pozisyonlara girip golü attık. Öne geçeceğimiz golü atamadık. Rakibimizin sahada geçiş dışında bir plan yoktu. Bizim bunu değerlendirip, maçı bitirmemiz gerekiyordu. Bu hafta puan kaybı için gerekli bir hafta değildi. Rakibimizi kutluyoruz. Milli ara, dinlenmemiz gerekiyor. Bugün takımı tazelemek istedik. Ama Wien maçında oynayan oyuncularımız daha tazeydi. Rotasyondan verim alamadık. İki hafta dinlenip, hazırlık maçı yapıp, Trabzonspor maçına hazırlanacağız" şeklinde konuştu.

'ORTA SAHA OYUNCULARIMDAN DAHA ÇOK GOL KATKISI BEKLİYORUM'

Ofansif orta saha oyuncularından gerekli gol ya da asist katkısı alamadıklarını dile getiren Atan, "Kayserispor belki de bu ligin oyuncu modeli olarak geçişi en iyi yapabilecek takımı. Maçtan önce bunu konuştuk. Geçiş fırsatlarını vermemek için set oyunlarını rakibin birinci bölgesinde oynayıp, imkan vermememiz gerekiyordu. İlk yarı gol hamle ve kademe hatasıyla geldi. İkinci yarı geçiş vermedik. Bir tek sonlarda verdik. Daha kaliteli set hücumu yapabilirdik. Yeterli sayıda pozisyona girdik. 4-5 pozisyona girdik. Orta saha oyuncularımdan daha çok gol katkısı bekliyorum. Duran topta uzun oyunculardan, ofansif orta sahalardan gol ya da asist katkısını alamadık. Kendilerini geliştirip, bitiricilik anlamında iyi işler yapmaları gerekiyor" dedi.

'ŞAMPİYONLUK İÇİN SÜRE VERMEM MÜMKÜN DEĞİL'

Şampiyonluk için bir süre verip veremeyeceğiyle ilgili gelen soru üzerine Çağdaş Atan, "Böyle bir süre vermem mümkün değil. Başakşehir şampiyon olduğunda 40-50 milyon bütçeleri vardı. Rakiplerinin bütçesi 80 milyon Euro'ydu. Şu an bizim bütçemize ve rakiplerimizin bütçelerine baktığımız zaman biz daha ekonomik, onlar silahlarını daha geliştirdiler. Bizim iyi ama ekonomik kadromuz var. Yaz transfer döneminde değişimin ikinci etabını tamamladık. Önümüzdeki transfer dönemlerinde belirlediğimiz bölgelere iyi oyuncular alırsak ilk 4'ü zorlayan, Avrupa'ya gitmeye oynayan bir Başakşehir yaratabiliriz. Bu bütçelerle şampiyonluk için konuşmak zor" diye konuştu.

ALPER KELKİTLİ: BUNDAN SONRA DAHA İYİ OLACAĞININ GARANTİSİNİ VERİYORUZ

Bundan sonra daha iyi Kayserispor olacağını garantisini verdiğini belirten Kayserispor Yardımcı Antrenörü Alper Kelkitli, "Salı günü göreve başladık. Zaten kulüpte olan antrenörleriz. Oyuncu profilini biliyoruz. Oyuncular bizi tanıyor, biz onları tanıyoruz. Bize 1 maç, 1 antrenman ne kadar görev verilirse hazır olduğumuzu göstermek istedik. Başakşehir'i iyi analiz ettik. Futbolda analizin ne kadar önemli olduğu bir gerçek. Rakibimizin sistemsel değişiklikleri olduğunu, 2-3-5'e döndüklerini, orta saha oyuncularını savunma arkasına kaçırdıklarının üstünde durduk. Amacımız rakibi ikinci bölgede karşılayıp, geçiş oyunu oynamaktı. Bunu da başarılı şekilde yaptık. 1-0 öne geçtik. İkinci devrenin başında yediğimiz gol bizi demoralize etti. Yaslanmamıza sebep oldu. Amacımız Türk futboluna oyuncu kazandırmak. Bugün 3 tane akademiden yetişen oyuncuyu sahaya sürdük. 2 tanesi Ümit Milli Takım'a gitti. Amacımız puan ya da puanlar almaktı. Milli araya girdik. Bundan sonra daha iyi olacağının garantisini veriyoruz" ifadelerini kullandı.