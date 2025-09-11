Haberler

Başakşehir FK, Tuğra Turhan ile 3 Yıllık Anlaşma Sağladı

Başakşehir FK, Tuğra Turhan ile 3 Yıllık Anlaşma Sağladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir Futbol Kulübü, İsviçre'nin Grasshopper takımında oynayan Tuğra Turhan ile 3 yıllık bir sözleşme imzaladı. Kulüp, Tuğra Turhan'a hoş geldin diyerek başarılar diledi.

BAŞAKŞEHİR FK, Grasshopper forması giyen Tuğra Turhan ile 3 yıllığına anlaştı.

Başakşehir Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada transfer, "Kulübümüz, son olarak İsviçre'nin Grasshopper kulübünde forma giyen Tuğra Turhan ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Tuğra Turhan'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleriyle duyuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Sevda Erginci ve Efe Saydut İzmir'de 'mutluluğa evet' dedi

Ünlü çift dünya evine girdi! Gelinlik tercihi çok konuşuldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saati değişti

TFF, Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saatiyle ilgili kararını verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.