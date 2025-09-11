Başakşehir FK, Tuğra Turhan ile 3 Yıllık Anlaşma Sağladı
Başakşehir Futbol Kulübü, İsviçre'nin Grasshopper takımında oynayan Tuğra Turhan ile 3 yıllık bir sözleşme imzaladı. Kulüp, Tuğra Turhan'a hoş geldin diyerek başarılar diledi.
BAŞAKŞEHİR FK, Grasshopper forması giyen Tuğra Turhan ile 3 yıllığına anlaştı.
Başakşehir Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada transfer, "Kulübümüz, son olarak İsviçre'nin Grasshopper kulübünde forma giyen Tuğra Turhan ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Tuğra Turhan'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleriyle duyuruldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor