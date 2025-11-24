Haberler

Başakşehir FK, Trabzonspor'a Son Dakikada Yenildi

Güncelleme:
RAMS Başakşehir FK, Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor'a 4-3 mağlup oldu. Maçta, Başakşehir FK 10 kişi kalırken, Trabzonspor son dakikalarda bulduğu gollerle galibiyeti elde etti.

RAMS Başakşehir FK, Süper Lig'in 13'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Trabzonspor'a 4-3 mağlup oldu.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetti. Meler'in yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Murat Temel yaptı.

Karşılaşmaya RAMS Başakşehir FK, "Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Ba, Ebosele, Kemen, Umut Güneş, Deniz Türüç, Shomurodov, Harit, Selke" 11'i ile çıkarken konuk ekip Trabzonspor ise "Onana, Pina, Okay Yokuşlu, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Augusto, Visca, Onuachu" ile sahada yer aldı.

Maçın 10'uncu dakikasında RAMS Başakşehir FK 10 kişi kaldı. Trabzonspor atağında Visca, Ebosele'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Visca'nın yerde kaldığı pozisyonu VAR monitöründen izleyen Meler, Ebosele'ye gösterdiği sarı kartı iptal ederek kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. Turuncu-lacivertliler karşılaşmada 10 kişi kalırken sakatlanan Visca yerini Olaigbe'ye bıraktı. Nuri Şahin ise Deniz Türüç yerine Opoku'yu oyuna sürdü. 16'ncı dakikada Trabzonspor etkili geldi. Pina sağ kanattan ortayı yaptı. Penaltı noktasının gerisinde Folcarelli'nin kafa vuruşunda top kaleci Muhammed'de kaldı. 17'nci dakikada Başakşehir FK'nın soldan kullandığı serbest vuruşta Shomurodov'un kafa vuruşunda top savunmaya çarparak kaleci Onana'da kaldı. Bu pozisyonun ardından VAR potansiyel penaltı incelemesi için hakem Halil Umut Meler'i uyardı. VAR monitöründen pozisyonu inceleyen Meler, Okan Yokuşlu'nun ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiğini belirleyerek Başakşehir FK'ya penaltı verdi. 22'nci dakikada topun başına gelen Selke, penaltıdan takımını öne geçirdi: 1-0. 37'nci dakikada Trabzonspor beraberliği Augusto'nun golüyle buldu. Mustafa Eskihellaç'ın orta sahadan gönderdiği ara pasında savunma arkasına sarkan Augusto ceza sahasına girip yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti: 1-1. 42'nci dakikada Augusto ceza sahası içi sağ çaprazından kaleci Muhammed'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta file bekçisi topu çıkardı. 45'inci dakikada Shomurodov takımını bir kez daha öne geçirdi. Sağ kanatta Onur sağ ayağıyla yaptığı ortasında ön direğe hareketlenen Shomurodov'un kafa vuruşunun ardından yerden seken top ağlara gitti: 2-1. Karşılaşmanın ilk yarısı RAMS Başakşehir FK'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın 2'nci yarısına Trabzonspor etkili başladı. 50'nci dakikada Zubkov'un sağ kanattan arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Augusto topu kafayla Onuachu'nun önüne indirdi. Topla sırtı dönük buluşan Onuachu'nun penaltı noktasının soluna çıkardığı pasa gelişine vuran Olaigbe'nin şutunda kaleci Muhammed Şengezer uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi. 56'ncı dakikada sol kanattan kullanılan kornerde Zubkov ortasını yaptı. Ön direkte bulunan Augusto'nun kafa vuruşunda Muhammed, topu çıkardı. Seken topa Okay Yokuşlu da kafayla vurdu. Kaleci Muhammed bir kez daha gole izin vermedi. 71'inci dakikada Zubkov'un kullandığı kornerde oluşan hava topu mücadelesinde top Kemen'in koluna çarptı. Bu pozisyonun ardından VAR'a giden hakem Halil Umut Meler beyaz noktayı gösterdi. 76'ncı dakikada topun başına geçen Onuachu takımına beraberliği getiren golünü attı: 2-2. 77'nci dakikada Trabzonspor öne geçti. Ceza alanı içi sol çaprazında bulunan Batagov sol ayağıyla topu içeri çevirdi. Penaltı noktasının solunda bulunan Muçi'nin yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-3. 85'inci dakikada Muçi'nin sağ iç kulvardan yaptığı ortasında topla buluşan Batagov kaleye sert şut çekti. Kaleci Muhammed meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi. Onur Bulut'un 90+1'inci dakikada soldan kullandığı kornerde ön direkte bulunan Duarte'nin kafa vuruşunun ardından da Costa'dan seken topa Bertuğ ayağıyla dokundu ve top ağlarla buluştu. VAR'da yapılan ofsayt kontrolünün ardından gol geçerli sayıldı: 3-3. Trabzonspor son dakikada öne geçti. 90+11'inci dakikada hücuma çıkan Batagov'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Muçi topu soluna çektikten sonra yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-4. Karşılaşma Trabzonspor'un 4-3'lük galibiyeti ile sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
