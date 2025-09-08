Başakşehir FK, Teknik Direktör Çağdaş Atan ile Yollarını Ayırdı

BAŞAKŞEHİR FK ve Çağdaş Atan karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasına karar verdi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Çağdaş Atan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır.

Görev aldığı iki sezonda sergilediği özveri, profesyonellik ile birlikte takımımızı üst üste iki kez Avrupa Kupalarına taşıyarak, kulüp geleneğimizi sürdüren Çağdaş Atan'a teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz"