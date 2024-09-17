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Başakşehir FK, Şampiyon Kulüplerin Divan Kurulu Başkanlarını Ağırladı

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Başakşehir FK, Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan kulüplerin Divan Kurulu üyelerini tesislerinde bir araya getirerek bir yemek organizasyonu düzenledi.

BAŞAKŞEHİR FK, Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan kulüplerin Divan Kurulu Başkanlarını ve üyelerini tesislerinde ağırladı.

Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ, Başakşehir FK Asbaşkanı Mustafa Saral ve Yönetim Kurulu Üyesi Kağan Şahin'in ev sahipliği yaptığı yemekte Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Gökhan Tuzlacıoğlu, Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan ve Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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