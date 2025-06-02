Başakşehir FK, Piatek'e Teşekkür Etti

SÜPER Lig ekibi Başakşehir FK, Katar Yıldızlar Ligi takımlarından Al Duhail'e transfer olan Krzysztof Piatek'e vermiş olduğu emekler için teşekkür etti.

İstanbul ekibinden yapılan paylaşım şu şekilde:

"Turuncu-lacivertli formamız altında iki sezon boyunca özveriyle oynayan Krzysztof Piatek, Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Duhail kulübüne transfer olmuştur.

84 resmi maçta 48 gol kaydeden Piatek'e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."