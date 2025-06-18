Başakşehir FK, PFC Cherno More ile Eşleşti
Başakşehir FK, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Bulgaristan ekibi PFC Cherno More ile karşı karşıya gelecek. İlk maç 24 Temmuz'da, rövanş ise 31 Temmuz'da yapılacak.
BAŞAKŞEHİR FK'nın UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu'ndaki rakibi Bulgaristan ekibi PFC Cherno More oldu.
Süper Lig'de sezonu 5'inci tamamlayan Başakşehir FK, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kuralar İsviçre'nin Nyon kentindeki Avrupa Futbol Evi'nde çekildi. Turuncu-lacivertliler çekilen kuranın ardından Bulgaristan temsilcisi PFC Cherno More ile eşleşti.
İstanbul ekibi ilk maçını 24 Temmuz'da deplasmanda, rövanş maçını ise 31 Temmuz'da kendi sahasında oynayacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor