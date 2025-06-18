Başakşehir FK, PFC Cherno More ile Eşleşti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir FK, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Bulgaristan ekibi PFC Cherno More ile karşı karşıya gelecek. İlk maç 24 Temmuz'da, rövanş ise 31 Temmuz'da yapılacak.

BAŞAKŞEHİR FK'nın UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu'ndaki rakibi Bulgaristan ekibi PFC Cherno More oldu.

Süper Lig'de sezonu 5'inci tamamlayan Başakşehir FK, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kuralar İsviçre'nin Nyon kentindeki Avrupa Futbol Evi'nde çekildi. Turuncu-lacivertliler çekilen kuranın ardından Bulgaristan temsilcisi PFC Cherno More ile eşleşti.

İstanbul ekibi ilk maçını 24 Temmuz'da deplasmanda, rövanş maçını ise 31 Temmuz'da kendi sahasında oynayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Müsavat Dervişoğlu'nun asgari ücret için rakam önerdi: 29 bin 850 TL olmalı

Asgari ücret için önerdiği rakama bakın: Bundan aşağısı olmaz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyonlar Ligi'nin unutulmaz sesi Sabri Ugan kanser tedavisi görüyor

Ünlü sunucu, "Teşhis konuldu" diyerek kötü haberi duyurdu
Kiraza 'Tanesi 10 TL' etiketi yazan pazarcı konuştu: Çarpıtıldı

Kiraza "Tanesi 10 TL" etiketi yazan pazarcıdan çok konuşulacak çıkış
RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Lokum gibi kura! RAMS Başakşehir'in Avrupa'daki rakibi belli oldu
İsrailli gazeteciden skandal sözler: Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var

"Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var"
Beşiktaş'ta Onur Bulut'un yeni takımı belli oldu

Başakşehir'e Beşiktaş'tan transfer yaptı
Geçmişte çöpe gidiyordu, şimdi kilosu 3 bin TL'den satılıyor

Geçmişte çöpe gidiyordu, şimdi kilosu 3 bin TL'den satılıyor
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.