Başakşehir FK'nın UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu Rakibi Belli Oldu
BAŞAKŞEHİR FK, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunu geçmesi halinde 3. ön eleme turunda Viking – Koper eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Karşılaşmalar 7 ve 14 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
BAŞAKŞEHİR FK, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Cherne More'u elemesi halinde 3. ön eleme turunda Viking – Koper eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu kurası İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Turuncu-lacivertliler, 2. ön eleme turunda Cherne More'u elemesi durumunda 3. ön eleme turunda Viking – Koper eşleşmesinin galibi ile mücadele edecek.
Başakşehir FK 2. ön eleme turunu geçerse 3. ön eleme turundaki karşılaşmalarını 7 ve 14 Ağustos tarihlerinde oynayacak.
Öte yandan Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetks'e elenirse UEFA Konferans Ligi'nde St Patricks – Nomme Kalju eşleşmesinin galibi ile eşleşecek.