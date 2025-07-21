Başakşehir FK'nın UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu Rakibi Belli Oldu

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BAŞAKŞEHİR FK, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunu geçmesi halinde 3. ön eleme turunda Viking – Koper eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Karşılaşmalar 7 ve 14 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

BAŞAKŞEHİR FK, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Cherne More'u elemesi halinde 3. ön eleme turunda Viking – Koper eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu kurası İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Turuncu-lacivertliler, 2. ön eleme turunda Cherne More'u elemesi durumunda 3. ön eleme turunda Viking – Koper eşleşmesinin galibi ile mücadele edecek.

Başakşehir FK 2. ön eleme turunu geçerse 3. ön eleme turundaki karşılaşmalarını 7 ve 14 Ağustos tarihlerinde oynayacak.

Öte yandan Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetks'e elenirse UEFA Konferans Ligi'nde St Patricks – Nomme Kalju eşleşmesinin galibi ile eşleşecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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