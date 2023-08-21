Başakşehir FK, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Başakşehir FK, hazırlıklarına ara vermeden başladı. İlk 2 haftada aldığı mağlubiyetlerle sezona başlayan turuncu-lacivertli ekip, Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmana topla ısınmayla başladı. Antrenman çift kale maç ile sona erdi. Başakşehir FK, yarın izinli geçirecek ve Fenerbahçe maçının hazırlıklarına 23 Ağustos Çarşamba günü saat 18.00'de yapacağı idman ile devam edecek.