Başakşehir FK, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
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Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Başakşehir FK, hazırlıklarına ara vermeden başladı. İlk 2 haftada aldığı mağlubiyetlerle sezona başlayan turuncu-lacivertli ekip, Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmana topla ısınmayla başladı. Antrenman çift kale maç ile sona erdi. Başakşehir FK, yarın izinli geçirecek ve Fenerbahçe maçının hazırlıklarına 23 Ağustos Çarşamba günü saat 18.00'de yapacağı idman ile devam edecek.
Süper Lig'in 3'üncü haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Başakşehir FK, hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Sezona ilk 2 haftada aldığı mağlubiyetlerle başlayan turuncu-lacivertli ekip, Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmana topla ısınmayla başladı. Antrenman çift kale maç ile sona erdi.
İstanbul ekibi, yarını izinli geçirecek. Turuncu-lacivertliler, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına 23 Ağustos Çarşamba günü saat 18.00'de yapacağı idman ile devam edecek.